Пекари и мукомолы получат субсидии на 4,6 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/d0f22ad4-739b-11eb-822c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минсельхоз РФ заключил соглашения с регионами для поддержки предприятий мукомольной и хлебопекарной промышленности. В общей сложности из бюджета им выплатят 2,88 и 1,78 млрд рублей соответственно.

Механизм предполагает компенсацию производителям муки части затрат на закупку продовольственной пшеницы, а предприятиям хлебопекарной промышленности — на реализацию хлеба и хлебобулочных изделий, — говорится в сообщении пресс-службы Минсельхоза.

Средства уже перечислили в регионы в полном объёме, предприятия их начнут получать в марте. Господдержка направлена на поддержание рентабельности предприятий и сохранение стабильного уровня цен.

При этом указывается, что из-за отсутствия необходимой нормативной базы так и не были заключены соглашения по поддержке мукомольных предприятий Тверской области и хлебопекарных — в Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.

Как писал NEWS.ru, российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, повышающее экспортные пошлины на зерно в рамках квоты. Документ предполагает установление на период с 1 марта по 30 июня 2021 года внутриквотной ставки вывозного таможенного сбора на пшеницу и меслин — €50 за тонну, на кукурузу — с 15 марта по 30 июня €25 за тонну, на ячмень — €10 за тонну. Внутриквотные поставки ржи облагать пошлиной не собираются.

Величина квоты, вступившей в силу с 15 февраля, составила 17,5 млн тонн. Вывоз зерна в объёме, превышающем её, обложат пошлинами в 50% от таможенной стоимости товара, но не менее чем €100 за тонну. Распоряжение распространят на продукцию, экспортируемую из РФ за пределы ЕАЭС.