Мишустин подписал постановление об экспортных пошлинах на зерно

https://static.news.ru/photo/af5d824a-5fa7-11eb-a20f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, повышающее экспортные пошлины на зерно в рамках квоты. Она начнёт действовать 15 февраля 2021 года.

Документ предполагает установление на период с 1 марта по 30 июня 2021 года внутриквотной ставки вывозного таможенного сбора на пшеницу и меслин — €50 за тонну; на кукурузу — с 15 марта по 30 июня €25 за тонну, на ячмень — €10 за тонну. Внутриквотные поставки ржи облагать пошлиной не собираются, говорится в сообщении на официальном сайте кабмина РФ.

Величина квоты, вступающей в силу с 15 февраля, составит 17,5 млн тонн. Вывоз зерна в объёме, превышающем её, обложат пошлинами в 50% от таможенной стоимости товара, но не менее чем €100 за тонну. Распоряжение распространят на продукцию, экспортируемую из РФ за пределы ЕАЭС.

Оно будет способствовать снижению экспорта, позволит переориентировать участников рынка с продажи сельскохозяйственного сырья за рубеж на экспорт сельхозтоваров с высокой добавленной стоимостью, — гласит документ.

Накануне Федеральная налоговая служба начала запрашивать поквартальный прогноз изменения цен на базовые продукты до конца года. Запросы поступают производителям продукции. Интересующая налоговую информация касается отдельных видов социально значимых продуктов первой необходимости на текущий год. В перечень входят мясо, рыба, молочные продукты, сахар, чай, соль, хлеб, крупы, овощи и прочее. Причём ФНС может обращаться как к поставщикам продуктов, так и в торговые сети. Эксперты считают, что запрос от налоговой выглядит странно, так как не имеет никакого отношения к исчислению и уплате налогов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство выделит более 4,5 млрд рублей на то, чтобы приостановить увеличение цен на муку и хлебобулочные изделия. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

До этого Госдума приняла законопроект, согласно которому правительство получит право самостоятельно определять, при каком росте цен на социально значимые продукты питания следует регулировать цены на них.