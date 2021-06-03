Орхан Мамедов: Россия — главный торговый союзник Азербайджана

Председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана Орхан Мамедов в интервью NEWS.ru на полях ПМЭФ-2021 рассказал, как выстраивается сотрудничество МСБ между Россией и Азербайджаном, как предприниматели пережили локдаун и почему так важно именно сейчас уделять внимание поддержке бизнеса.

— Первый день форума был полностью посвящён малому и среднему бизнесу (МСБ). И много говорилось о том, что нужно помогать таким предприятиям, особенно в эпоху цифровизации экономики и бизнеса. Как в Азербайджане обстоят дела с малым бизнесом, как выстроены отношения предпринимателей с государством? Каким положительным опытом в этом смысле вы могли бы поделиться?

— Так называемый нулевой день ПМЭФ, как правило, всегда посвящён именно малому и среднему бизнесу. И этот форум не исключение. Тема цифровизации в постковидный период особенно актуальна. Во время пандемии и локдаунов компании, в том числе МСБ, были вынуждены перейти в онлайн. И правительство Азербайджана помогало им в этом переходе. Мы проводили бесплатные тренинги, оказывали финансовую поддержку.

Орхан Мамедов Сергей Булкин/NEWS.ru

— Можно несколько подробнее о финансовой поддержке? Это субсидии, льготные кредиты или что-то ещё?

— Меры финансовой поддержки стандартные, как и в других странах. Это были кредиты со льготной ставкой, налоговые каникулы, гранты для бизнеса. Кроме того, мы сделали акцент на поддержку стартапов, возникших во время пандемии.

— Вы обратили на них внимание именно в коронакризис?

— Если быть честным, до пандемии данная сфера была развита мало. Мы были вынуждены объяснять предпринимателям, насколько это важно и что в кризис появился реальный шанс создать неплохой бизнес. Кстати, многие из тех, кто запустил стартап в пандемию, и сегодня продолжают успешно осуществлять свою деятельность.

— Это замечательно. А потери были? И как бы вы их оценили?

— Конечно, потери для бизнеса были очень большие. Азербайджан, в первую очередь, нефтяная страна, однако немалое значение для нас имеет торговля с нашими ближайшими соседями, особенно с Российской Федерацией. Из-за локдаунов производство очень сильно упало, но сейчас торговля восстанавливается, и, я думаю, мы потихоньку вернёмся к показателям 2019 года.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Охотно ли молодёжь в Азербайджане идёт в малый бизнес?

— Я участвовал в сессии, посвящённой молодёжному предпринимательству. И скажу, что этому вопросу мы уделяем огромное внимание. У нас есть своя площадка в Институте экономики Азербайджана, где мы оказываем услуги информационного характера студентам — тем молодым людям, которые хотят начать свою предпринимательскую деятельность. Там у нас проходят разнообразные мастер-классы, которые посещают в том числе разного уровня чиновники. Они рассказывают о преимуществах открытия собственного бизнеса молодыми людьми.

— Им становится понятно, с чего начать, как сделать первый шаг?

— Да. Более того, у нас появилась школа бизнеса и предпринимательства для детей в возрасте от 6 до 14 лет. При поддержке нашего агентства одна из частных компаний получила грант, благодаря которому была открыта школа по франшизе.

— Каким вы видите сотрудничество Азербайджана с Россией, если говорить про малый и средний бизнес? Есть ли совместные проекты?

— Конечно, есть. Россия является нашим главным торговым союзником, у нас самый большой товарооборот, причём 90% этого товарооборота обеспечивается как раз малым и средним бизнесом. Мы тесно сотрудничаем с нашими коллегами из «Опоры России» и Корпорации МСП, и у нас есть совместные проекты. В 2019 году мы организовывали бизнес-форум в Махачкале, сейчас планируем провести его в Азербайджане. С уверенностью могу сказать, что сотрудничество малого и среднего бизнеса двух стран находится на высоком уровне.