Российская авиакомпания осталась без самолетов и закрылась из-за США Авиакомпания «Камчатка» осталась без самолетов и закрылась из-за американских партнеров

Фото kamchatka.aero

Авиакомпания «Камчатка» осталась без самолетов и была вынуждена закрыться, так как американский производитель отказал ей в поставках воздушных судов и по истечении контракта отозвал единственный лайнер, которым пользовался перевозчик, сообщает агентство «КАМ 24» со ссылкой на пресс-службу компании. Отмечается, что у перевозчика не было альтернатив, так как в России пока не производятся самолеты аналогичного типа.

К сожалению, пока в России не производятся суда аналогичного типа, поэтому ввиду отсутствия самолетов деятельность компании-эксплуатанта будет прекращена, — говорится в сообщении.

В компании отметили, что производитель из США в одностороннем порядке расторг контракт на поставку трех самолетов Cessna Grand Caravan EX 208B. Имеющееся в парке авиакомпании «Камчатка» воздушное судно находилось в аренде и по истечении срока аренды возвращено его текущему собственнику.

Ранее стало известно, что российские авиакомпании подпали под новые британские санкции. Рестрикции затронули «Аэрофлот», «Россию» и «Уральские авиалинии». По словам главы британского МИД Лиз Трасс, Лондон намерен перекрыть Москве любой источник дохода в авиасфере.

19 апреля Минпромторг задумался над производством деталей для ремонта самолетов Boeing и Airbus, которые остались у российских авиаперевозчиков. В ведомстве отметили, что возможность и целесообразность импортозамещения авиазапчастей рассмотрят после получения от авиаперевозчиков и сервисных компаний данных по номенклатуре и количеству необходимых комплектующих.