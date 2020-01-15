В случае отмены сборов по НДФЛ для граждан, чей доход ограничивается двумя МРОТ (минимальный размер оплаты труда), региональные бюджеты России потеряют до 300 млрд рублей. Об этом NEWS.ru сообщили исследователи Аналитического кредитного рейтингового агентства АКРА. Более того, влияние льготы на уровень бедности будет вообще незначительным, поскольку выше всего он не у работающих граждан, а у детей и пенсионеров, указывают эксперты.

Инициатива по освобождению от уплаты НДФЛ части граждан потребует возмещения выпадающих доходов регионов и муниципалитетов РФ, считают в АКРА. Дело в том, что объём подоходного налога, уплачиваемый зарабатывающими менее указанной планки, составляет целых 8–9%.

Поступления по НДФЛ являются одним из основных источников налоговых доходов регионов и муниципалитетов: порядка 34% и около 50% совокупного показателя за 2015–2018 годы соответственно. Однако в полной мере оценить потенциальные потери бюджетов от данной инициативы вообще затруднительно, указывают аналитики. На основе оценки данных Росстата можно сделать вывод, что бюджеты региональных и муниципальных органов власти могут недополучить по поступлениям от НДФЛ около 0,3 трлн рублей (3% совокупных консолидированных ННД (% от налоговых и неналоговых доходов) всех субъектов).

В АКРА считают, что больше других в этом плане могут пострадать Калмыкия и регионы Северо-Кавказского Федерального округа (за исключением Ставропольского края). В данных областях более половины работников получают заработную плату ниже двух МРОТ (на данный момент нижняя планка оплаты труда в стране составляет 12 тысяч 130 рублей в месяц).

По прогнозам рейтингового агентства, больше всех потеряет Северный Кавказ: Ингушетия — 18% налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета, Чеченская Республика — 17%, Республика Дагестан — 15%, Карачаево-Черкесия — 15%. Кроме того, в абсолютных цифрах будет нанесён урон бюджетам Красноярского края и Ростовской области (свыше 10 млрд рублей каждому).

Более других «опустошатся» денежные запасы густонаселённых регионов, в которых уровень средних заработных плат невысок, отмечают в АКРА. Исключение составляют Москва и Московская область, их высокие абсолютные потери обусловлены только очень большой численностью работающих граждан. Объём выпадающих доходов по НДФЛ в этих субъектах составит в среднем не более 3-4% от их консолидированных налоговых и неналоговых доходов.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Поскольку НДФЛ платят только с официальных заработных плат, мы учли только их, хотя, конечно, в некоторых регионах «теневая» экономика (серые и чёрные зарплаты. — NEWS.ru), может иметь большие масштабы, — пояснил NEWS.ru аналитик группы региональных рейтингов АКРА Илья Цыпкин.

В целом, обнуление НДФЛ — положительное решение, но конечно не мешало бы увеличить и число рабочих мест в регионах, говорит сенатор Елена Перминова.

По разным экспертным оценкам, в стране количество бедных составляет свыше 20 млн человек, а это значительная и устрашающая цифра. Доля такой категории к общему трудоспособному населению страны (порядка 85 млн) составила уже свыше 20%, заявляет специалист из «Плехановки» Равиль Ахмадеев.

С помощью только освобождения по НДФЛ данную проблему не решить, убеждён он, поскольку возникнут бюджетные потери регионов страны в виде выпадающих доходов, особенно в части муниципальных бюджетов. В данном случае нужно подходить к решению данной проблемы комплексно.

А именно: установить стандартный налоговый вычет по НДФЛ в отношении малообеспеченных граждан. Величина данного вычета должна определяться на уровне каждого субъекта РФ. Для снижения бюджетных потерь на региональном уровне, в которых существенная доля работников имеют низкий уровень оплаты труда (ниже прожиточного уровня), субъектам РФ важно предоставить право на принятие решения об установлении необлагаемой суммы НДФЛ на своей территории и ежегодно корректировать на уровень инфляции в стране. Равиль Ахмадеев доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г. В. Плеханова доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г. В. Плеханова

По его мнению, такой подход является более справедливым, поскольку не основывается на усреднённых показателях всей страны, и на это не затрачиваются средства самих регионов. Кроме того, важно обеспечить на региональном уровне реальную систему субсидирования тех категорий граждан, которые не получают вообще никаких доходов. Речь идёт о предоставлении денежных субсидий семьям, имеющим не менее одного ребенка, что дополнительно позволит осуществить стимулирование таких категорий граждан, подчеркнул Ахмадеев.

Конечно, есть и опасения, что обнулением НДФЛ воспользуется бизнес в качестве новой лазейки и начнёт, как в случае с замозанятостью, максимально обнулять налоги.

Однако защитными механизмами при этом могут быть следующие мотивы. Гражданам ведь вряд ли будет выгодно «светить» не белую зарплату — ведь с кредитами проблемы будут, с пенсией, со всевозможными соцпособиями и возможностями. Елена Перминова первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам

Кроме того, налоговым органам сегодня стало намного легче контролировать через фонды зарплат реальный уровень доходности граждан, заключила представитель верхней палаты парламента.

Однако насколько реально бизнес будет злоупотреблять такой лазейкой, покажет только практика.