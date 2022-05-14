Netflix призвал недовольных политикой компании сотрудников уволиться

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Руководство стримингового сервиса Netflix обратилось к недовольным политикой компании сотрудникам с призывом уволиться. В опубликованном обращении отмечается, что работникам придётся сталкиваться с работой над проектами, которые некоторые могут посчитать оскорбительными. В этом случае рекомендуется покинуть компанию, сказано в меморандуме, названном «Культура Netflix — стремление к совершенству».

Netflix предлагает разнообразие историй, даже если некоторые продукты противоречат нашим личным ценностям. В зависимости от вашей роли вам, возможно, придется работать над продуктами, которые вы можете посчитать вредными, — приводит отрывок документа издание Variety.

Представители корпорации пояснили, что многие оскорбились тем, что генеральный директор Netflix Тед Сарандос предложил транслировать специальный выпуск американского комика Дэйва Шаппелла, несмотря на его критику трансгендерного сообщества.

Бывшая участница российской группы «Тату» Лена Катина планирует выйти замуж за долларового миллионера Дмитрия Спиридонова, об этом ранее сообщила сама солистка в своих социальных сетях. Подписчики обрадовались новости и пожелали своему кумиру счастливой жизни. Некоторые задали вопрос о воссоединении группы.