Стало известно, когда производитель сигарет Kent покинет Россию Производитель сигарет British American Tobacco закроет бизнес в России к концу года

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Производитель табачной продукции British American Tobacco (BAT) планирует закрыть свой бизнес в России и Белоруссии до конца 2023 года, говорится в пресс-релизе компании. Он производит сигареты Kent, Vogue, «Ява золотая», Dunhill, Lucky Strike, Rothmans и другие. На его предприятиях в России трудились 2,5 тысячи человек.

Рост выручки в текущем году в постоянной валюте составит 3–5%, рост зависит от сроков передачи российского и белорусского бизнеса, который, как ожидается, завершится в 2023-м, — говорится в сообщении.

В марте прошлого года компания заявила, что приостановит инвестиции в российский бизнес, но продолжит продавать произведенные в РФ продукты.

Ранее Imperial Brands приняла решение приостановить деятельность в России. Она стала первой среди международных табачных компаний, которые остановили работу в РФ. Она выпускала такие марки сигарет, как «Максим», Parker & Simpson, West, Davidoff, Gauloises, Style, JPS и Fine.

Кроме того, нидерландский концерн Heineken приостановил экспорт пива и инвестиционные проекты в РФ. В концерне подчеркнули, что все российские заводы, операционные и коммерческие подразделения продолжают работу в штатном режиме благодаря высокому уровню локализации производства.