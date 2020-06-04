МКБ профинансирует комплекс атомного строительства

https://static.news.ru/photo/2ff9eb86-a708-11ea-804a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Московский кредитный банк (МКБ) подписал соглашение по банковскому сопровождению деятельности Ассоциации организаций строительного комплекса атомной отрасли (АСКАО). Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Согласно условиям документа, банк будет предоставлять индивидуальные услуги по целому ряду инструментов финансирования. В их числе — лизинг, факторинг, контрактное финансирование и другие. Участники АСКАО получат приоритетный доступ к транзакционным сервисам, востребованным при создании атомных объектов — как в России, так и за пределами страны.

МКБ уделит внимание предоставлению банковских услуг на всех стадиях жизненного цикла возводимых объектов: финансированию, проектам банковского сопровождения строительных контрактов и другим сервисам, необходимым для реализации программ госкорпорации «Росатом», — рассказал зампредседателя правления банка Александр Казначеев.

В свою очередь гендиректор АСКАО Сергей Малинин выразил уверенность, что взаимодействие Ассоциации и МКБ позволит качественно развивать проекты, а также повысить эффективность сферы всего атомного строительного комплекса.

Московский кредитный банк, владельцем которого является бизнесмен Роман Авдеев, был основан в 1992 году. Кредитная организация входит в утверждённый ЦБ список системно значимых предприятий страны. Это второй частный банк по объёму активов по итогам первого квартала 2020 года.

АСКАО — корпоративная некоммерческая организация, которая формирует профессиональные команды для реализации проектов строительства объектов использования атомной энергии в России и за рубежом.

Ранее, как писал NEWS.ru, МКБ согласовал сделки по приобретению 100% акций банка «Веста» и Руснарбанка. Сделка организована в рамках стратегического партнёрства концерна «Россиум» Романа Авдеева и группы компаний «Регион» Сергея Сударикова.