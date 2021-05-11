Мишустин пригрозил прогрессивным налогом тем, кто выводит деньги в офшоры

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Премьер-министр Михаил Мишустин не исключил введение прогрессивных налоговых ставок для компаний, которые выводят дивиденды за рубеж. Он подчеркнул, что за свою жадность они должны расплачиваться дополнительными отчислениями в бюджет страны, передаёт ТАСС.

Я считаю, что здесь необходимо будет донастроить механизм, в том числе механизм налоговый: если компания ведёт агрессивную деятельность по выводу дивидендов, в том числе процентов и роялти из Российской Федерации, то соответствующие ставки — прогрессивные — налога на прибыль, либо какие-то другие, должны быть сделаны, — заявил Мишустин во время отчёта по работе правительства.

Он отметил, что дополнительные налоги могли бы перечисляться в региональные бюджеты, туда, «где работают эти предприятия». Мишустин предложил депутатам Госдумы принять участие в обсуждении этого вопроса, подчеркнув, что правительство к такой работе уже готово.

Дискуссия о возвращении прогрессивной налоговой шкалы ведётся с момента введения плоской шкалы НДФЛ со ставкой в 13% в 2001 году. Президент России Владимир Путин в ноябре 2020 года подписал закон, устанавливающий налог в 15% на доходы физлиц, превышающие 5 млн рублей.

Позже лидер КПРФ Геннадий Зюганов и зампред Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков высказались в поддержку введения прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц. Зюганов при этом подчеркнул, что считает целесообразным обложить повышенным налогом «подозрительно богатых» россиян.