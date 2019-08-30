Глава министерства финансов Антон Силуанов выступил с предложением определить критерии для быстрой разблокировки личных счетов предпринимателей.
По его словам, после для урегулирования данного вопроса необходимо создать рабочую систему.
Свою инициативу он озвучил в ходе совещания, посвящённого реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», которое проходит в Калининграде, передаёт
Ранее News.ru писал, что российские банки обратились к главе Минфина Антону Силуанову с просьбой запретить ФНС требовать заморозки личных банковских карт предпринимателей. В письме Ассоциации банков России (АБР) поясняется, что граждане просто рискуют остаться без средств к существованию, если за неуплату налогов по бизнесу будут блокировать деньги с личных счетов бизнесменов. Кроме того, исполнение этих предписаний может обернуться для банков нарушением Конституции.