https://static.news.ru/photo/250e33c0-6cad-11ea-9ad4-fa163e074e61_660.jpgФото: Andrew Mccaren/Keystone Press Agency
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s приняла решение о закрытии всех без исключения своих точек на территории Великобритании и Ирландии с 23 марта на фоне пандемии коронавируса.
В ближайшие дни все оставшиеся в ресторанах еда и напитки раздадут людям с помощью местных благотворительных организаций. Оставшиеся без работы сотрудники сети будут получать зарплату до 5 апреля, сообщает McDonald’s.