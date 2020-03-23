https://static.news.ru/photo/250e33c0-6cad-11ea-9ad4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrew Mccaren/Keystone Press Agency

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s приняла решение о закрытии всех без исключения своих точек на территории Великобритании и Ирландии с 23 марта на фоне пандемии коронавируса.

В ближайшие дни все оставшиеся в ресторанах еда и напитки раздадут людям с помощью местных благотворительных организаций. Оставшиеся без работы сотрудники сети будут получать зарплату до 5 апреля, сообщает McDonald’s.

An update from McDonaldâs UK and Ireland â See you soon pic.twitter.com/43moFRrWRR — McDonald's UK (@McDonaldsUK) March 22, 2020

В России о планах компании закрыть рестораны пока не сообщалось, но, по информации «Коммерсанта», часть сотрудников переведена на удалённую работу.

Как писал NEWS.ru ранее, с 23 марта Российская Федерация приостанавливает полёты своих лайнеров в другие страны из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в Росавиации.