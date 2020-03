В ближайшие дни все оставшиеся в ресторанах еда и напитки раздадут людям с помощью местных благотворительных организаций. Оставшиеся без работы сотрудники сети будут получать зарплату до 5 апреля, сообщает McDonald’s.

An update from McDonald’s UK and Ireland — See you soon pic.twitter.com/43moFRrWRR