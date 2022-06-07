«Макдоналдс» раскрыл адреса точек, которые откроются 12 июня Первые 15 обновленных ресторанов «Макдоналдс» примут посетителей 12 июня в Москве и Подмосковье

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Первые 15 обновленных ресторанов «Макдоналдс» начнут принимать посетителей 12 июня в Москве и Подмосковье, сообщили NEWS.ru в пресс-службе компании. О времени открытия станет известно позже. В «Макдоналдсе» отметили, что о новом названии бренда и планах на будущее будет объявлено дополнительно.

Первые 15 точек в Москве и Московской области начнут принимать гостей уже 12 июня. В течение ближайшего времени последуют открытия и других точек по всей России, — заявил собеседник NEWS.ru.

Так, первая точка под новым брендом откроется на Большой Бронной улице, д. 29, где в 1990 году появился самый первый «Макдоналдс» в стране, а также на Арбате, д. 52, стр. 1, на Красной Пресне, д. 31, Ленинградском шоссе, д. 63, корп. 1, Большой Дорогомиловской, д. 8А, Большой Ордынке, д. 21, стр. 2, Каширском шоссе, д. 61/15, на улице Покрышкина, д. 2, на Бутырской улице, д. 77, стр. 2.

Кроме того, начнут принимать гостей рестораны на проспекте Маршала Жукова, д. 31, корп. 2, в Коломенском проезде, д. 7Б, на Люблинской улице, дом 165, корпус 1А, а также в Одинцово, Химках и Реутове.

Ранее обновленный «Макдоналдс» в России подал две заявки на регистрацию логотипов. Также в Сети появилось новое меню с ценами. Кроме того, компания решила зарегистрировать товарные знаки «Это он», «Точно он» и «Компас».

После ухода компании из России по стране закрылось около 850 ресторанов, в том числе на Большой Бронной в Москве. Бизнес был продан действующему лицензиату Александру Говору, который сможет управлять ресторанами под новым брендом.

Меню в ресторанах сети после ребрендинга останется привычным, потому что почти все поставщики продуктов российские. При этом изменится форма сотрудников и, возможно, исчезнут любимые бургеры завсегдатаев сети ресторанов — бигмак и «Биг Тейсти».