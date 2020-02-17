https://static.news.ru/photo/a554f254-51ea-11ea-a49b-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Фабрика-кухня площадью около 400 квадратных метров, работающая только для доставки, обслуживает покупателей около станции метро «Юго-Западная» в Москве.

Предприятия формата Dark Kitchen работают только для курьеров агрегаторов служб доставки готовой еды. Среди российских сетей фастфуда это первый подобный проект, передаёт РБК.

По данным представителя Delivery Club «тёмная кухня» уже стала одним из лидеров по количеству заказов среди московских «Макдоналдс», что объясняется высокой плотностью населения на юге столицы. Гендиректор компании «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров оценивает инвестиции компании в одну такую точку примерно в 150 миллионов рублей.

В KFC рассказали, что пока не собираются последовать примеру конкурента, а в Burger King от комментариев по этому вопросу отказались.

Как писал NEWS.ru ранее, онлайн-ретейлер Ozon в 2020 году начнёт постепенно сокращать штатных курьеров. Их количество не называется, но известно, что при расторжении трудовых договоров им обеспечат «максимально комфортные условия».