https://static.news.ru/photo/8b4f662e-c026-11e9-81d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Технология Selfietopay в качестве эксперимента введена в одном магазине сети «Магнит». Система позволяет оплачивать товары при помощи сканирования лица покупателя.

При этом посетителю не требуется использовать наличные деньги или банковскую карту, передаёт RNS сообщение ретейлера.

В ближайшее время технология будет использоваться в двух магазинах Краснодара. По мнению представителей компании, она поможет сократить время, необходимое для совершения покупки.

Ранее News.ru писал, что генеральный директор «Магнита» Ольга Наумова покидает свой пост. Её должность займёт действующий президент компании Ян Дюннинг.