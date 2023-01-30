Лоукостер «Победа» в июне начнет полеты из Москвы в турецкий Бодрум

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Лоукостер «Победа» планирует начать полеты в турецкий город Бодрум в июне 2023 года, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление перевозчика. Поначалу полеты будут выполняться три раза в неделю, а с 1 сентября 2023 года станут ежедневными.

Лоукостер «Победа» на официальном сайте pobeda.aero открыл продажи билетов на рейс Москва — Бодрум. Полеты по этому маршруту начнутся 3 июня 2023 года и будут выполняться три раза в неделю — по вторникам, четвергам и субботам из аэропорта Внуково, — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что с 1 декабря лоукостер возобновит полеты из Внуково в Стамбул, а с 23 и 24 декабря появятся рейсы в Аланью и Анталью. Уточнялось, что рейсы в стамбульский аэропорт имени Сабихи Гекчен начнутся 1 декабря 2022 года и будут выполняться ежедневно. Рейсы в аэропорт Стамбул стартуют 21 декабря и также будут ежедневными. Сообщалось, что полеты в Аланью (аэропорт Газипаша) запланированы с 24 декабря с частотой три раза в неделю, полеты в Анталью начнутся с 23 декабря и будут выполняться четыре раза в неделю.