Lego окончательно покинет Россию

Фото: Alexander Pohl/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Магазин Lego

Датский производитель конструкторов прекратит бизнес деятельность в России и разорвет отношения с ритейлером Inventive Retail Group, который управлял магазинами в стране, передает РИА Новости. Ранее сообщалось, что магазины Lego приостановили свою деятельность в России в связи с логистическими трудностями.

Мы подтверждаем расторжение контракта с компанией Lego. Наша компания и дальше продолжит работать как эксперт в категории конструкторов и развивающих игрушек, — приводит агентство слова представителей ретейлера.

В начале марта сообщалось, что датская компания приостановила поставки своей продукции в 81 магазин России. Свое решение она объяснила «санкциями и непредсказуемой ситуацией», а также объявила о перечислении $16,5 млн в целях поддержки народа Украины.

Ранее Росгвардия запустилапроизводство тематических игрушек. Коллекция будет состоять из различных небольших предметов: от служебных автомобилей на радиоуправлении до солдатиков и раций.