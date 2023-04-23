Российские авиакомпании получили рекордную прибыль за 2022 год РБК: 27 крупнейших авиакомпаний России получили рекордную прибыль за 2022 год

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чистая прибыль 27 крупнейших российских авиакомпаний на фоне западных санкций за 2022 год составила рекордные 87,8 млрд рублей. Этот показатель почти в три раза выше, чем за 2021-й, пишет РБК со ссылкой на отчетные данные авиаперевозчиков по РСБУ. Росту объема чистой прибыли способствовала поддержка государства авиаотрасли и оптимизация расходов. Прибыль также выросла из-за сокращения множества прямых зарубежных рейсов из России, благодаря чему на оставшихся международных маршрутах выросли тарифы, отмечает РБК.

Суммарная чистая прибыль 27 ведущих пассажирских авиакомпаний России по итогам прошлого года составила 87,8 млрд рублей, что в 2,8 раза больше, чем в 2021-м, — говорится в сообщении.

Более половины этой суммы приходится на два крупнейших перевозчика — S7 Airlines и «Уральские авиалинии». Прибыль первого составила 34,4 млрд рублей, превысив отметку за 2021 год в 2,3 раза, а второго — 13,5 млрд рублей при росте в 2,5 раза.

РБК подчеркивает, что финансовая отчетность «Аэрофлота» за 2022 год неизвестна. Перевозчик перестал ее публиковать с начала спецоперации России на Украине, после чего против Москвы были введены масштабные западные санкции.

В начале апреля российские авиакомпании обратились в Минтранс с просьбой о предоставлении новых мер поддержки: субсидировании ремоторизации SSJ 100 и обслуживания Ту-214, а также об отмене требования о банковских и госгарантиях при покупке и лизинге новых воздушных судов. Данные предложения были изложены в письме, которое было направлено в ведомство Ассоциацией эксплуатантов воздушного транспорта.