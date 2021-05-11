Контроль улова минтая поставил под угрозу его популяцию

https://static.news.ru/photo/9608a0f0-b24e-11eb-aa09-96000091f725_660.jpg Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Существующий механизм взвешивания уловов минтая после производства продукции угрожает снижением популяции этой рыбы, так как мелкую рыбу, погибшую под тяжестью взрослых особей, часто выбрасывают за борт. Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) предложила Минсельхозу обязать участников рынка взвешивать рыбу сразу после вылова. Об этом сообщает «Коммерсант».

Сейчас объёмы добычи определяются исходя из объёмов выпуска готовой продукции. В перспективе это может привести к снижению запасов минтая, добычи и переработки, — говорится в заявлении АСРФ.

В России молодь чаще всего просто выкидывают за борт, но одним взвешиванием проблему не решить, считает советник программы по устойчивому морскому рыболовству WWF России Константин Згуровский. Он считает, что для решения этой проблемы необходимо развивать институт независимых от компаний наблюдателей, внедрять электронный промысловый журнал и видеонаблюдение на каждом судне.

В Росрыболовстве поддержали инициативу АСРФ, отметив при этом, что единого алгоритма для взвешивания улова в трале сейчас не существует, так как у всех орудия лова разные. Если же включать в объём вылова рыбу непромыслового размера (менее 34 см), потребуется менять всю процедуру расчёта объёма допустимого улова, которая сейчас распространяется только на взрослый минтай.

По данным Росрыболовства, с начала года на долю минтая пришлось 55% от всех добытых водных биоресурсов, при этом объём вылова этой рыбы в Дальневосточном регионе за год снизился на 14,2%, до 907,45 тысячи тонн.

Ранее сообщалось, что вылов сардины иваси, которая считается самой дешёвой в России рыбой, становится нерентабельным. Уже в 2022 году от него могут отказаться крупнейшие рыбодобытчики. Дальневосточные компании «Тралфлот» и «Софко» предупредили, что в поставках и в промысле в целом могут возникнуть «крупномасштабные сбои». Также на этот вид рыбы «значительно» увеличат цены.

Причиной такой ситуации назвали вступление в силу нового требования о таможенном декларировании так называемых незаходных судов. То есть кораблях, которые занимаются промыслом по российским квотам, но при этом были куплены и обслуживаются за рубежом. Закон вступит в силу 1 января 2022 года. Он касается всех судов, купленных за пределами Евразийского экономического союза.