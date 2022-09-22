«Коммерсант»: в российских магазинах заканчивается импортный алкоголь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ассортимент импортного алкоголя в крупных торговых сетях сократился за лето на 40–95%. К концу текущего года ожидается снижение до 50% оставшихся запасов и увеличение цен. Ретейлеры просят разрешить параллельный импорт алкоголя, но производители и дистрибьюторы выступают против этого, пишет «Коммерсант».

Импорт алкоголя в Россию снижается в связи со спецоперацией на Украине и новыми санкциями. Согласно данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), в июне — августе импорт алкоголя у крупных торговых сетей сократился на 60–100%. Так, полностью прекратились поставки игристых вин Шампани, на 70% сократился ввоз виски, на 60% — французского коньяка. При этом рост закупочных цен с февраля составил от 27% до 40%, а по некоторым позициям — до 70%.

В АКОРТ сочли, что включение ряда алкогольных брендов в перечень разрешенных к параллельному импорту может стать решением проблемы, и обратились с соответствующей просьбой в кабмин. Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что решение по данному вопросу следует принять до конца сентября.

Отечественные производители и дистрибьюторы алкоголя придерживаются иного мнения. Они считают разговоры о дефиците импортного алкоголя преувеличенными и не видят угрозы роста цен на него. Кроме того, они предупреждают, что параллельный импорт может привести к росту контрафакта.

Ранее депутат Госдумы и руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев высказался против включения алкоголя в перечень разрешенных к параллельному импорту товаров. По его мнению, эта инициатива неуместна в условиях дефицита других товаров. Он подчеркнул, что следует акцентировать внимание на жизненно необходимых товарах, а алкоголь к таковым не относится.