Российские кинотеатры рассказали об изменении режима работы Кинотеатры в российских регионах сокращают часы работы или функционируют только в выходные дни

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В российских регионах кинотеатры сокращают часы работы либо открываются только в выходные дни, пишет ТАСС со ссылкой на региональных бизнес-омбудсменов. Сообщается, что часть прокатных заведений уже объявила о закрытии из-за резкого падения оборота. По оценкам владельцев кинотеатров, выручка за первое полугодие 2022 года упала на 60% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.

Сейчас сокращается время их работы, не все кинозалы открываются, к сожалению, сокращается и персонал, — сказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александр Гончаров.

Он добавил, что сообщество кинопрокатчиков просит российские власти разрешить так называемое принудительное лицензирование голливудских картин.

Для этого возможно создание единственной в стране государственной организации, которая будет получать прокатное удостоверение от Минкульта и делать отчисления правообладателям в рублях на какой-нибудь спецсчет, — пояснил Гончаров.

В марте киностудии Disney, Warner Bros. и Sony приостановили показы своих картин на территории России. В результате общая выручка отечественных кинотеатров заметно снизилась.