Отдали без боя: как лёгкий электротранспорт объехал Россию

Начало XXI века было ознаменовано фантастической новинкой, в целом соответствующей представлениям 1968 года о том, каким будет выглядеть год 2001-й, а именно сегвеем. Этот индивидуальный транспорт на двух колёсах с рулём казался тогда невероятным достижением науки и техники, а его изобретатель Дин Кеймен был даже удостоен приёма в Белом доме.

Сегодня про сегвей все уже давно забыли, и его выпуск практически прекращён (отметим, что и компания давно была куплена китайцами). Это свидетельствует о скорости научно-технического прогресса. Но сегвей интересен нам не сам по себе (он оказался в целом тупиковой ветвью в эволюции), а той тенденцией, которую он задал. Его ближайшими наследниками оказались моноколесо и гироскутер. Одно время, года три-четыре назад, московские улицы действительно напоминали сцены из фантастического романа о будущем — по тротуарам носились люди на одном колесе или на досках с двумя колёсиками, опять-таки — ни дать ни взять иллюстрации к книгам Кира Булычёва.

Правда, сегодня эти игрушки отошли в сторону, уступив место вполне практичным и деловым аппаратам — электросамокатам и электровелосипедам. В этом сезоне они господствуют на тротуарах, вызывая многочисленные протесты и скандалы, связанные с неурегулированностью правового статуса этих видов личного транспорта. Примерно то же самое происходило в начале XX века, когда только появились первые автомобили, а ещё раньше — с первыми велосипедами.

Думаю, скоро пользование личным электротранспортом введут в чёткие рамки закона, и спорных ситуаций и, соответственно, аварий и травм станет меньше. Но сейчас хотелось бы остановиться на двух аспектах этого явления. Во-первых, непредсказуемость технических трендов и инноваций. Обычно человеческое сознание очень консервативно и пользуется аналогиями. Вспомним всю фантастику XX века. Самые великие её представители, начиная с Айзека Азимова, мыслили очень шаблонно, как выясняется, и ничего кроме человекоподобных роботов, подражая Карелу Чапеку, придумать не могли. Никто и подумать о персональных компьютерах и Интернете не мог. А оказалось, что андроиды а-ля человек, с механическими руками и ногами, святящейся лампочкой в голове и антеннами, никому не нужны, а нужны скучно выглядящие экраны (теперь уже экранчики, которые можно носить в кармане), через которые осуществляется связь со всем миром, а главное, переток информации.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Примерно то же самое случилось и с электротранспортом. Последние десятилетия человеческая мысль билась, изобретая те или иные виды электроавтомобилей, автомобилей с гибридными двигателями и так далее, лишь бы уйти от ненавистных двигателей внутреннего сгорания, отравляющих атмосферу. И опять — всё мыслилось по аналогии — если есть авто на бензине и солярке, значит, должны быть такие же авто, только на электричестве или чём-то ещё альтернативном. Но получилось не так или ещё не так. Вот также в 70-е годы много говорили про двигатель Ванкеля, про магнитогидродинамический генератор, а они не пошли. Личный электротранспорт стал навязчивой реальностью, коснулся сотен миллионов людей во всему земному шару, но пришёл он не в виде машин с закрытым кузовом, а в виде вышеперечисленных одно-, двух- и трёхколёсных устройств. Да, я понимаю, что есть Tesla Илона Маска, она агрессивно продвигается, но это всё пока экзотика и её перспективы ещё не очень понятны до конца.

А в нашей стране, да и во многих других, именно электросамокаты и электровелосипеды стали реальностью, повторюсь, навязчивой и всеохватной. Причём в Москве, например, перелом произошёл в последний год. Доставщики продуктов как по команде пересели с велосипедов на их электрических братьев. Простые киргизы, таджики и узбеки оказались во главе технического прогресса на недорогих китайских машинах. А коренные москвичи смотрят на «понаехавших» с электросамокатов и моноколёс — у кого ещё последние сохранились, так что вне прогресса они также не остались. На некоторых торговых платформах России продажи лёгкого электротранспорта за 2020 год выросли в 11–16 раз! Его резкое удешевление стало возможным благодаря прорывным идеям и изобретениям, таким как мотор-колесо, отменившее цепную передачу, новые аккумуляторы, позволяющие долго ездить без подзарядки, многофункциональные контроллеры, облегчённые рамы и так далее.

Резюмируем: прорыв случается не совсем там, где его ожидают, и не в той форме. Маленькие, юркие электросамокаты и электровелосипеды обогнали Tesla и её конкурентов из числа «больших и взрослых». Эту тенденцию можно уподобить ситуации в Интернете, где соцсети и YouTube с их блогерами вытесняют неповоротливых гигантов из традиционных СМИ. Понятно, что в долгосрочной перспективе авто с закрытым кузовом никуда не исчезнут и рано или поздно электроавтомобили возьмут реванш, но пока ситуация такая, какая есть.

А есть то, что в мире возникла мощная индустрия, обслуживающая малый электротранспорт. Это второй момент, на котором стоит остановиться. Только мировой рынок электробайков в 2020-м оценивается в $41 млрд, и прогнозируется его рост до $70 млрд к 2027 году. У электроскутеров соответствующие показатели — $2,5 млрд и до $5 млрд. Так что деньги тут крутятся огромные. Для сравнения: рынок «больших» электромобилей в 2019 году оценивался в $162 млрд, то есть разрыв с «крохами» не такой большой, как можно было подумать. Это не разница между продажами авто и велосипедов или авто и мотоциклов.

Но кто получает эти деньги? Нетрудно догадаться, что в мировых лидерах — Китай. Да, формально лидирующие фирмы — из Нидерландов Accell, из США Pon.Bike и так далее. Но большинство компонентов поставляется именно из Поднебесной, например, мотор-колёса или контроллеры Bafang. И велосипеды, и электровелосипеды давно уже стали подобны детскому конструктору — они просто собираются под той или иной маркой из запчастей, покупаемых на рынке. Да, как производители конечного продукта они получают большую часть маржи, но поставщики компонентов являются монополистами и работают со многими компаниями, так что в накладе не остаются.

Сергей Булкин/NEWS.ru

А что Россия? Почему она проспала очередной прорыв в технике? Нет, разумеется, есть отечественные электровелосипеды, они продаются. Но ещё в 2019 году 99% от их числа импортировалось. Не думаю, что ситуация сегодня принципиально изменилась. А ведь лёгкий электротранспорт — это не просто машиностроение, это именно инновационный сектор экономики, весьма и весьма наукоёмкий, тянущий за собой многие другие. Ведь и контроллеры с дисплеями, и мотор-колёса, и батареи — всё это создаётся на совершенно новой основе, но мудрецы из «Сколково» и «Роснано» опять пропустили то, что, казалось бы, лежит под ногами.

Опять новый и стремительно растущий сегмент рынка почти без боя отдан импортёрам, иностранным производителям. При наличии и дешёвого труда, и производственных площадок всё уже упущено, и вряд ли можно что-то исправить, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Поэтому сейчас можно только извлекать уроки на будущее — как не проглядеть, а ещё лучше предвидеть новый технический прорыв, новые возможности для бизнеса? Поскольку мир стремительно меняется, каждые несколько лет возникает что-то новое, важно наконец-то научиться быстро реагировать на открывающиеся перспективы.

От государства здесь требуется особенное внимание к техническим новинкам, гибкая налоговая политика, стимулирующая производство перспективной продукции, способствующая открытию кредитных линий. Возможно, стоит перелистать классику научной фантастики — какие-то её сюжеты могут стать реальностью уже завтра.