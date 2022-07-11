«Известия»: российские банки перейдут на банкоматы из Китая

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Банкомат

Российские кредитные организации переходят на китайские банкоматы после отказа от их поставок и обслуживания американскими компаниями, пишут «Известия». В Ак Барс Банке и Почта Банке сообщили, что уже начали закупать банкоматы производства КНР, в ВТБ, УБРиР и «Зените» также рассматривают такую возможность, отмечая, что в целом китайские устройства не уступают американским.

Как отметил руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея, в России создаются и отечественные банкоматы, однако их полномасштабный запуск требует и инвестиций, и времени, в то время как китайские банкоматы выглядят как понятная и доступная альтернатива. В свою очередь вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков отмечает, что у кредитных организаций есть запчасти, комплектующие и расходники для банкоматов или уже налажены их поставки через третьи страны, поэтому до конца года проблем с АТМ не возникнет. Затем банкам придется изучать новые возможности, в том числе китайское оборудование.

Источники на платежном рынке также отмечают, что китайские банкоматы обходятся дешевле американских, а функционально практически не отличаются от них. По словам Дмитрия Шилова из «Т1 Интеграция», ни банки, ни их клиенты не заметят большой разницы между китайскими, корейскими и американскими банкоматами, поскольку все современные устройства строятся на похожих технологиях и используют универсальное программное обеспечение.

Ранее сообщалось, что Сбербанк перевел 80% программного обеспечения сети банкоматов на собственную разработку. Как отметил директор дивизиона «Управление сетью устройств самообслуживания» банка Константин Подвальный, решение об обеспечении независимости автоматизированных систем для банкоматов было принято еще в 2018 году. Сейчас «Сбер» завершает разработку ПО для работы банкоматов в операционной системе на базе Linux.