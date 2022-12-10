«Известия»: китайские бренды заинтересовались открытием магазинов в России

В России в скором времени могут появиться магазины различных китайских брендов, пишут «Известия» со ссылкой на источники в Союзе торговых центров. Консалтинговые компании из КНР начали интересоваться вакантными торговыми площадями в РФ, доля которых в отечественных ТЦ к концу года может составить 15-20%.

Как пояснили собеседники издания, речь идет в первую очередь о магазинах с одеждой, обувью и аксессуарами. Названия китайских брендов, магазины которых могут появиться в российских ТЦ, они не назвали, но отметили, что их товары находятся в среднем ценовом сегменте.

Часть продукции из Китая придется адаптировать под отечественного покупателя, понадобятся новые лекала и таблица размеров, — отметил вице-президент союза Павел Люлин.

Он добавил, что пока россияне знакомы лишь с некоторыми марками из КНР, а свои магазины в РФ из них открыл только один — Li-Ning. Однако в скором времени ситуация может измениться, поскольку по из-за ухода западных брендов в России освободилось много свободных ниш.

Одной из таких ниш является fashion-сегмент, где Китай имеет достаточно сильные позиции. В КНР производится много одежды и обуви высокого качества, эти товары пользуются высоким спросом у россиян.

Ранее востоковед Алексей Маслов заявил, что на российский рынок придут китайские автопроизводители «второго эшелона», которые не имеют шансов продаваться в США и в мире. По его словам, эти компании выпускают довольно качественный продукт, просто они недостаточно раскручены.