Из ресторанов российского преемника «Макдоналдса» пропал картофель фри РБК: в некоторых ресторанах «Вкусно — и точка» не будет картофеля фри

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В части вновь открытых ресторанов «Вкусно — и точка» не будет картофеля фри, также может быть недоступен картофель по-деревенски. Как сообщили РБК в пресс-службе компании, это связано с неурожаем сортов картофеля, который используется для производства картошки фри, в полном объеме картошка появится в меню осенью 2022 года, когда будет собран новый урожай. Аналогичные сложности ожидают и других игроков рынка.

В течение последних восьми лет компания ориентировалась на российских поставщиков и закупала продукты у них. Кроме того, стал невозможен импорт с рынков, которые могли бы стать временными поставщиками картофеля для предприятий в России, — объяснили в компании.

Ранее сообщалось, что картофель фри в большой и средней упаковке, а также картошку по-деревенски перестали продавать в сети быстрого питания KFC, включая мобильное приложение. Администратор одной из точек ресторана подтвердила приостановку продажи картофеля, но не смогла ответить, с чем именно связано неполное меню.