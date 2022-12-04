Инвестор назвал топ-5 самых прибыльных сфер бизнеса в России Инвестор Бусов назвал импорт товаров из дружественных стран одним из самых прибыльных бизнесов

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Инвестор Алексей Бусов в беседе с NEWS.ru перечислил сферы бизнеса, которые, по его мнению, являются самыми прибыльными в настоящее время. В частности, хорошо заработать можно на продаже сухих пайков: из-за ситуации в стране сегодня спрос на них вырос многократно. Еще одной прибыльной сферой эксперт назвал реализацию одежды на маркетплейсах.

В 2022 году информационный страх сыграл большую роль, и произошел большой отток людей из ТЦ. При том что средний слой населения не покидал страну. Также ушли многие зарубежные бренды, и у людей будто начался еще один страх: дефицит одежды. Поэтому все ринулись скупать ее на маркетплейсах, — пояснил он.

Бусов также порекомендовал обратить внимание на гостинично-ресторанный бизнес. В первой половине текущего года прирост окупаемости в нем составлял 30–40%.

К наиболее прибыльным сферам он также отнес импорт различных товаров из-за рубежа. Падение доллара сделало закупку товаров в дружественных России странах одним из самых окупаемых бизнесов.

К примеру, раньше в Китае или той же Турции была дорогая закупка, сейчас она упала. Одежда, продукты питания, другие нужные товары можно легко импортировать, — отметил специалист.

Пятая прибыльная сфера — логистика. Исходя из всех запретов на ввоз санкционных товаров, нужно обладать выстроенными каналами транспортировки. Люди, имеющие налаженные логистические связки, хорошо зарабатывают на этом, считает эксперт.

Ранее член Совета предпринимателей Москвы Олег Климов заявил, что ТЦ в России закрываются из-за недостатка бизнесменов. По его словам, предпринимателей в этой области не поддерживают, а потому собственникам нет смысла развивать эту сферу.