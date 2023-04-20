Илон Маск подает в суд на Microsoft Илон Маск подаст в суд на Microsoft за бесплатные тренировки ИИ на соцсети Twitter

Фото: Flashpic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Илон Маск

Бизнесмен и нынешний владелец Twitter Илон Маск сообщил в своем аккаунте, что намерен подать в суд на компанию Microsoft за бесплатное использование платформы для обучения своей нейросети. Поводом для комментария стало решение Microsoft удалить Twitter со своей рекламной платформы, поскольку компания отказывалась платить сборы за программное обеспечение.

Они тренировали [модель искусственного интеллекта] незаконно, используя данные Twitter. Время судебного разбирательства, — написал предприниматель.

Ранее миллиардер заявил о необходимости государственного контроля в области искусственного интеллекта. Маск полагает, что ИИ может представлять угрозу для людей. В качестве примера контроля он привел госрегуляторы в отрасли пищевых продуктов и медикаментов и самолетостроения — в этих сферах отсутствие контроля особенно опасно, считает бизнесмен.

Также ранее СМИ сообщали, что Маск создал новую компанию в области искусственного интеллекта под названием X.AI. Он зарегистрировал ее в штате Невада и является ее единственным указанным директором. Руководящий семейной инвестиционной фирмой Маска Excession Джаред Бирчалл отмечен в документах как секретарь компании.