Илон Маск выбыл из пятёрки самых богатых людей мира

https://static.news.ru/photo/e2a6ab0c-f271-11ea-87a4-fa163e074e61_660.jpg Илон Маск Фото: Christian Spicker/Global Look Press

Основатель и глава компании Tesla Илон Маск потерял $9,9 млрд из-за падения акций компании. В результате бизнесмен, ранее входивший в пятёрку самых богатых людей планеты, переместился на восьмое место в рейтинге Forbes Real-Time.

Накануне во время торгов на бирже NASDAQ акции Tesla упали более чем на 18% — с $418,32 до $337,9 за штуку. Причиной тому послужил отказ комитета S&P Dow Jones Indices включать Tesla индекс S&P 500 — один из ключевых фондовых индексов США, куда входят наиболее крупные, ликвидные и надёжные компании.

В настоящее время детище Маска называют одной из самых опасных для инвесторов компаний. По мнению аналитиков, акции Tesla сильно переоценены, справедливая цена этих ценных бумаг равна всего 10% от рыночных показателей, сообщает Lenta.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что в конце августа состояние Маска превысило $100 млрд. С начала 2020 года, оно увеличилось более чем в три с половиной раза благодаря подорожанию акций Tesla.