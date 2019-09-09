https://static.news.ru/photo/8d8317f6-d377-11e9-a563-fa163e074e61_660.jpg Фото: Schoening/www.imago-images.de

Корпорация Huawei отказалась от претензий к властям США, возникших из-за конфискации оборудования компании.

Судебный иск по поводу задержания два года назад оборудования, транспортируемого из Америки в Китай, Huawei подала в июне 2019 года, настаивая на незаконности действий властей США. В компании пояснили, что в августе 2019 года американцы вернули оборудование, и Huawei более не намерена судиться, передаёт Reuters .

Как писал News.ru ранее, глава Минкомсвязи Константин Носков сообщил о планах открытия производства китайской корпорации Huawei на территории России. По его словам, в настоящее время идут двусторонние переговоры по вопросам локализации компании в РФ. При этом в Москве заинтересованы в максимальном объёме выполняемых работ.