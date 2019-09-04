https://static.news.ru/photo/957f7286-d13d-42b4-ba82-4a0919235b9d_660.jpg Huawei Honor 10 Фото: facebook.com/HonorEuropeCEE

Глава Минкомсвязи Константин Носков сообщил о планах открытия производства китайской корпорации Huawei на территории России.

По его словам, в настоящее время идут двусторонние переговоры по вопросам локализации компании в РФ. При этом в Москве заинтересованы в максимальном объёме выполняемых работ.

Смартфоны Huawei впервые возглавили топ продаж в России, опередив знаменитые iPhone американской Apple и гаджеты южнокорейской компании Samsung, сообщает ТАСС.

В сентябре ожидается, что Huawei представит линейку смартфонов Mate 30. Но в связи с американскими санкциями устройства могут выйти без операционной системы Android и широко используемых приложений Google.

Ранее News.ru писал о том, что прокуратура США расследует дополнительные случаи предполагаемой кражи технологий со стороны Huawei. Они могут потенциально выходить за рамки существующих уголовных дел против китайской компании.