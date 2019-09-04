Глава Минкомсвязи Константин Носков сообщил о планах открытия производства китайской корпорации Huawei на территории России.
По его словам, в настоящее время идут двусторонние переговоры по вопросам локализации компании в РФ. При этом в Москве заинтересованы в максимальном объёме выполняемых работ.
Смартфоны Huawei впервые возглавили топ продаж в России, опередив знаменитые iPhone американской Apple и гаджеты южнокорейской компании Samsung,
В сентябре ожидается, что Huawei представит линейку смартфонов Mate 30. Но в связи с американскими санкциями устройства могут выйти без операционной системы Android и широко используемых приложений Google.
Ранее News.ru писал о том, что прокуратура США расследует дополнительные случаи предполагаемой кражи технологий со стороны Huawei. Они могут потенциально выходить за рамки существующих уголовных дел против китайской компании.