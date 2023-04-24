Henkel рассчитывает на обратный выкуп активов в России

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Немецкий производитель бытовой и промышленной химии Henkel AG добавил в один из пунктов соглашения о продаже своего бизнеса в России возможность обратного выкупа активов, сообщает Reuters со ссылкой на финансового директора компании Марко Свободу. Компания рассчитывает вернуть себе активы через несколько лет.

Через несколько лет Henkel сможет воспользоваться возможностью обратного выкупа российского бизнеса, — говорится в публикации.

20 апреля стало известно, что немецкая компания Henkel подписала соглашение о продаже своих российских активов консорциуму локальных финансовых инвесторов, в который входят компании Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services. Сумма сделки составила 54 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что известные бренды бытовой химии концерна Henkel в России начали появляться в маркетплейсах в новом виде — у них сохранились названия, но теперь они написаны на кириллице, а не на латинице. Например, порошок Persil теперь в том же дизайне представлен как «Персил». Также в линейке товаров появились русифицированные бренды кондиционера для белья «Вернель» и туалетные блоки «Бреф».