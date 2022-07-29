«Ъ»: Heinz продаёт бизнес по производству детского питания в РФ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Производитель питания Kraft Heinz заявил о намерении сократить своё присутствие в России из-за кризиса на фоне спецоперации на Украине. Компания выставила на продажу бизнес по производству детского питания, пишет «Коммерсант».

Речь идёт о двух заводах мощностью 30 тыс. тонн в год и локальных брендах, стоимость которых оценивается в 3 млрд рублей. На продажу выставлены предприятия «Хайнц-Георгиевск» в Ставропольском крае, Ивановский комбинат детского питания, бренды «Умница» и «Сами с усами».

Помимо фабрик детского питания Kraft Heinz владеет «Петропродукт-Отрадное» в Ленинградской области, где выпускаются кетчупы, соусы, а также консервированная продукция. Этот бизнес приносит компании основную часть выручки в России, его концерн не продаёт.

Среди покупателей производства детского питания называются family offices и «Черноголовка», которая специализируется на выпуске напитков, снеков, сладостей и собственной линейки детского питания.

Ранее сообщалось, что российские производители детских товаров предложили создать список продукции первой необходимости. Он будет актуален только для этой отрасли.