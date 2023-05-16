«Халва Экспресс» объединилась с B2CPL

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Компания B2CPL (B2C Платежи и Логистика) стала частью сервиса «Халва Экспресс», входящего в Группу Совкомбанка. Объединение с В2СPL позволит усилить направление собственной логистики и сформировать доставку полного цикла.

Ecom-ервис получил компетенции курьерской доставки, опыт взаимодействия с ведущими маркетплейсами и услуги фулфилмента на базе собственных мощностей.

Генеральный директор и владелец B2CPL Павел Ясенков отметил, что объединение положительно скажется на развитии компании.

«Данный шаг придаст дополнительное ускорение развитию портфеля услуг по всем видам доставки и фулфилменту. Благодаря сети почтоматов география обслуживания будет расширена на всю Россию, а получателям станет доступна услуга рассрочки и частичной оплаты посылки при получении. Усиление в ИТ позволит запустить качественно новое решение по взаимодействию с маркетплейсами и вывести этот продукт на принципиально другой уровень, полностью автоматизировав процесс взаимодействия клиента с площадкой. Спрос на эту услугу растет с каждым месяцем, и мы не отстаем от рынка», — отметил он.

По словам управляющего директора «Халва Экспресс» Дениса Петрушевского, слияние позволит более тонко настроить бизнес-процессы и создать бесшовную систему доставки между почтоматами, пунктами выдачи заказов и курьерами.

«Более года мы работали с компанией B2CPL как с партнером по доставке посылок в почтоматы. Сегодня наше сотрудничество перешло на новый уровень: проект получил уникальные компетенции и готовые программные решения от одного из лидеров рынка курьерской доставки Москвы. Это позволит нам более тонко настроить бизнес-процессы и создать бесшовную систему доставки между почтоматами, пунктами выдачи заказов и курьерами. Таким образом, мы создаем логистический продукт в формате единого окна не только по доставке, но и по полному циклу движения товарных и финансовых потоков. При этом наша сеть обязана оставаться открытой для всех желающих, и мы продолжаем сотрудничество с нашими ключевыми партнерами по последней миле», — сказал он.

По мнению экспертов рынка, присоединение B2CPL (B2C Платежи и Логистика) придаст импульс для развития не рынка интернет-торговли в целом.