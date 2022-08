«Газпром» предложил включить турбине «противозаконный» хит Judas Priest «Газпром» предложил включить в «плейлист для турбины» хит Judas Priest «Breaking the Law»

Фото: Bernd Thissen/dpa/Global Look Press

«Газпром» предложил компании Siemens включить в «плейлист для одинокой турбины» хит группы Judas Priest «Breaking the Law» («Нарушая закон»). Среди других песен, уже предложенных пользователями, значатся хиты Rolling Stones, The Clash, Backstreet Boys и других групп и исполнителей.

Почему бы не включить [в плейлист] эту песню? — задали в Twitter вопрос представители компании.

В числе других композиций, предложенных пользователями, значатся такие хиты, как «All By Myself» (Совсем одна) из репертуара Селин Дион, «Should I Stay Or Should I Go» (Мне остаться или уйти) группы The Clash, песня рэпера Akon «Lonely» (Одинокий), «Waiting In Vain» (Жду напрасно) Боба Марли, «Start Me Up» (Запусти меня) группы Rolling Stones и «Show me the meaning of being lonely» (Покажи мне, что значит быть одиноким) Backstreet Boys.

Ранее Siemens Energy предложила подписчикам создать плейлист в Spotify для газовой турбины газопровода «Северный поток», которая «стоит в одиночестве» после отказа «Газпрома» ее принять. Начать список воспроизведения компания рекомендовала с песни So Lonely («Такой одинокий») группы The Police.