«Газпром» решил не снижать подачу газа через Украину «Газпром» решил не снижать поставки через Украину после оплаты Молдавией осевшего газа

Фото: moldovagaz.md

Молдавия устранила нарушения по оплате поставок газа в ноябре и рассчиталась с Россией за топливо, осевшее на Украине, сообщается в Telegram-канале «Газпрома». В связи с этим компанией принято решение не снижать подачу газа на ГИС «Суджа» для транзита в республику.

Компания «Молдовагаз» устранила нарушение по оплате «Газпрому» текущих поставок российского газа в ноябре. Средства за осевший на территории Украины газ, предназначенный для потребителей Молдовы, в «Газпроме» получены, — говорится в сообщении.

Вместе с тем в компании напомнили, что молдавская сторона регулярно нарушает свои контрактные обязательства, касающиеся оплаты топлива. «Газпром» оставляет за собой право сократить или полностью прекратить поставки в случае нарушения их оплаты.

Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что весь газ, поставляемый российской стороной, попадает в республику. Топливо, осевшее на Украине, является резервом. Он подчеркнул, что поставленный газ будет полностью оплачен Кишиневом.