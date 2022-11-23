В Молдавии объяснили происхождение «осевшего» на Украине газа Вице-премьер Молдавии Спыну: «осевший» на Украине газ является резервом и будет оплачен

Фото: moldovagaz.md

Газ, «осевший» на Украине, является резервом Молдавии и будет оплачен, сообщил в Telegram-канале вице-премьер республики Андрей Спыну. Он отметил, что весь газ, поставляемый в Молдавию, попадает в страну, однако до этого его часть хранится на Украине и в Румынии.

Те объемы газа, которые «Газпром» называет оставшимися в Украине, — это наши сбережения и резервы, хранящиеся на складах в Украине. Пусть и здесь будет ясно, что эти объемы были и будут полностью оплачены нашей страной, — написал Спыну.

Ранее «Газпром» сообщил, что фиксирует оседание на Украине российского газа, предназначенного для поставки молдавским потребителям по контракту с «Молдовагазом». Там заявили, что при сохранении транзитного дисбаланса через Украину для Молдовы «Газпром» начнет сокращать поставки через Украину с 28 ноября.

До этого сообщалось, что в ноябре Молдавия получит 51% от необходимого стране объема газа, а с декабря поставки газа от «Газпрома» в Молдавию сократятся на 56,5% от необходимого объема. В российской газовой компании отметили, что «Молдовагаз» на протяжении 2022 года регулярно нарушал условия контракта по сроку оплаты за поставленный газ, а также неоднократно обращался к российскому концерну за смягчением контрактных обязательств в части объемов поставок.