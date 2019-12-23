https://static.news.ru/photo/2f07e856-25dd-11ea-a97d-fa163e074e61_660.jpg Михаил Прохоров Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Издание Forbes подвело итоги 2019 года и назвало бизнесмена уходящего года. По мнению издания, этот титул заслужил владелец группы ОНЭКСИМ Михаил Прохоров. Об этом сообщает РБК.

В августе за $1,35 млрд (Михаил Прохоров) продал сооснователю китайской Alibaba Group Джозефу Цаю контроль в клубе Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс». В прошлом году Джозеф Цай уже купил 49% акций «Нетс» за $1 млрд. Россиянин приобрёл 80% акций клуба «Бруклин Нетс» вместе с 45% стадиона Barclays Center у девелопера Брюса Рэтнера в 2009 году за $223 млн. Сегодня Прохоров занимает 139-е место в рейтинге самых богатых бизнесменов мира Forbes (его состояние оценивается в $9,8 млрд), в российском рейтинге у него 12-е место, — приводит данные РБК.

Читатели Forbes выбрали бизнесменом года основательницу интернет-ретейлера Wildberries Татьяну Бакальчук. За неё проголосовали 72% респондентов. Что Михаил Прохоров станет главным бизнесменом года, угадали лишь 17% опрошенных.

Ранее NEWS.ru писал о том, что по версии журнала Forbes бизнесменом года в 2018 году стал предприниматель и совладелец USM Holdings Алишер Усманов. Он провёл за год рекордное число сделок.