ФАС заинтересовалась снижением закупочных цен на молоко

https://static.news.ru/photo/fc679cf0-a194-11ea-ac11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России изучает обоснованность снижения закупочных цен на молоко в российских регионах, при том, что в магазинах стоимость продукции остаётся прежней. В ведомство обратились фермеры из Алтайского края и Татарстана, сообщив о снижении стоимости литра сырого молока с 20-22 до 15-17 рублей.

Ведомство проверит обоснованность снижения закупочной цены на сырьё, особенно учитывая, что параллельного снижения цен на полках не фиксирует, — цитирует пресс-служба замруководителя ФАС Павла Заборщикова.

В ФАС пообещали незамедлительно принять меры, если выяснится, что перерабатывающие предприятия намеренно провоцируют снижение закупочных цен, ставя производителей в безвыходное положение.

Как писал NEWS.ru, ФАС поручила территориальным управлениям проверить наличие сговоров между «Магнитом» и другими сетями магазинов в 56 регионах страны. Проверки связаны с завышением цены на гречневую крупу. Продукт остаётся лидером по росту цен среди продовольственных товаров. Вместе с тем темпы повышения стоимости гречки в России за неделю с 13 по 18 мая замедлились до 1,2%.