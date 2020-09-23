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ФАС прокомментировала возможную покупку «Яндексом» Тинькофф банка

18:03, 23 сентября 2020

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России пока не получала ходатайства «Яндекса» на покупку Тинькофф банка. В случае поступления соответствующего ходатайства решение ФАС будет опубликовано в базе решений ведомства в установленном порядке.

Об этом сообщила ТАСС начальник управления контроля финансовых рынков ФАС Ольга Сергеева. 

По её словам, оценка возможных рисков в настоящее время, при отсутствии в распоряжении антимонопольного органа всех необходимых документов, является преждевременной. В ФАС также подчеркнули, что подобная сделка подлежит предварительному согласованию с ведомством.

Ранее основатель банка «Тинькофф» Олег Тиньков рассказал, что продаже кредитной организации «Яндексу» ещё не состоялась. По его словам, планируемую операцию следует считать не продажей, а слиянием. Бизнесмен также отметил, что сам он останется в компании, однако теперь это не главное дело его жизни.

На фоне сообщений о покупке депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит Тинькофф Банк, во время торгов на МосБирже 23 сентября 2020 года обновили исторический рекорд, прибавив свыше 12%. Ценные бумаги «Яндекса» взлетели более чем на 8%, что является максимальным результатом с 8 сентября.

В октябре 2019 года врачи диагностировали у Тинькова острую лейкемию. Публичное заявление об этом он сделал полгода спустя, в марте 2020-го, заявив, что основным приоритетом в его жизни является здоровье. Тогда предприниматель объявил об уходе с поста главы совета директоров Тинькофф Банка. В июле бизнесмен перенёс операцию по пересадке костного мозга, которую ему провели в Великобритании, писал NEWS.ru.

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