ФАС прокомментировала возможную покупку «Яндексом» Тинькофф банка

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России пока не получала ходатайства «Яндекса» на покупку Тинькофф банка. В случае поступления соответствующего ходатайства решение ФАС будет опубликовано в базе решений ведомства в установленном порядке.

Об этом сообщила ТАСС начальник управления контроля финансовых рынков ФАС Ольга Сергеева.

По её словам, оценка возможных рисков в настоящее время, при отсутствии в распоряжении антимонопольного органа всех необходимых документов, является преждевременной. В ФАС также подчеркнули, что подобная сделка подлежит предварительному согласованию с ведомством.

Ранее основатель банка «Тинькофф» Олег Тиньков рассказал, что продаже кредитной организации «Яндексу» ещё не состоялась. По его словам, планируемую операцию следует считать не продажей, а слиянием. Бизнесмен также отметил, что сам он останется в компании, однако теперь это не главное дело его жизни.

На фоне сообщений о покупке депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит Тинькофф Банк, во время торгов на МосБирже 23 сентября 2020 года обновили исторический рекорд, прибавив свыше 12%. Ценные бумаги «Яндекса» взлетели более чем на 8%, что является максимальным результатом с 8 сентября.