Фармкомпании предложили маркировать составляющие лекарств

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Фармацевтическая фабрика

Ассоциация фармацевтических производителей Евразийского экономического союза (АФПЕАЭС) предложила ввести маркировку фармацевтических субстанций, из которых изготавливаются лекарственные препараты, пишет «Коммерсант». Профильным ведомствам предлагается фиксировать движение субстанций в особой информационной системе, чтобы обеспечить контроль за их происхождением и предоставлять фармпроизводителям полный цикл преференции при госзакупках.

Минпромторгу предлагается создать единую информационную систему, в которой хранились бы данные о мощностях, материальном балансе и ввозе в страну фармсубстанций и интермедиатов. Источником сведений такого рода могли бы стать данные от Федеральной налоговой службы или Федеральной таможенной службы.

Данные о происхождении российских веществ могли бы вноситься в QR-код, с помощью которого сейчас маркируются упаковки препаратов. Это позволило бы отслеживать данные от серии субстанции до серии препарата. Как пояснил на форуме председатель правления АФПЕАЭС Алексей Кедрин, внедрение такой системы позволит автоматизировать контроль за происхождением активных фармсубстанций, а также необоснованного предоставления преференций на государственных торгах. Однако внедрение новой системы на национальном уровне может потребовать существенных расходов, считает он.

Ранее депутаты Госдумы приняли в первом чтении правительственный законопроект о продаже в онлайн-формате рецептурных лекарств. Он налагает обязательство на аптечные организации при продажах обеспечить двухстороннюю идентификацию личности гражданина, у которого есть рецепт на лекарственное средство. Эксперимент по продаже рецептурных медикаментов в регионах России должен пройти в столице, в Подмосковье и Белгородской области с 1 марта 2023 года до 1 марта 2026 года.