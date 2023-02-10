Эксперт назвал главных бенефициаров западной военной помощи Украине Хазанов: металлурги на Западе могут быть главными бенефициарами военной помощи Киеву

Фото: Moritz Frankenberg/dpa/Global Look Press

Независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов заявил, что металлургические компании из США и Европы могут выступать основными бенефициарами западной военной помощи Украине. По его словам, которые приводит РИА Новости, в 2022 году они могли наращивать поставки металлов для восполнения парка военной техники стран-доноров.

Основные бенефициары — это, вероятно, западные металлургические компании. Для них сотрудничество с оборонными предприятиями является одним из наиболее выгодных направлений сбыта их продукции, — объяснил эксперт.

Он указал на американские Arconic и Allegheny Technologies, которые поставляют алюминиевые и титановые полуфабрикаты для производства военных самолетов США. Сталь для военных кораблей производят люксембургский гигант ArcelorMittal и немецкий ThyssenKrupp, добавил Хазанов, уточнив, что немецкая компания также имеет подразделение, которое строит боевые подводные лодки.

Ранее газета Daily Mail сообщила, что Великобритания передала Украине все 30 имевшихся у нее самоходных артиллерийских установок AS-90 и неожиданно столкнулась с нехваткой гаубиц. Армия Соединенного Королевства теперь вынуждена срочно искать способ пополнить запасы тяжелых орудий, в противном случае она может оказаться в уязвимом положении.