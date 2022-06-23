Дуров опроверг передачу голосовых сообщений из Telegram компании Google

Фото: lukomore. org/Global Look Press

Павел Дуров

Павел Дуров опроверг информацию о том, что голосовые сообщения пользователей Telegram передаются компании Google. Он подчеркнул, что приложение никогда не делится личными данными пользователей вроде имен, телефонов, IP-адресов без «явного запроса» самого владельца учётной записи. Основатель Telegram пояснил, что компания арендует оборудование Google для обработки запросов о переводе голосовых сообщений в текст.

Telegram не делится с Google личными данными пользователей вроде имён, телефонов, IP-адресов. Кроме того, Telegram никогда не отправляет какие-либо данные третьим лицам автоматически, без явного на то запроса от пользователей, — написал Дуров на своей странице.

Он добавил, что Google при получении по запросу пользователя голосового сообщения для перевода в текст не имеет права по контракту передавать эти данные третьим сторонам. По его словам, было бы дешевле организовать подобную работу на своих серверах, но тогда пострадало бы качество перевода.

Мессенджер Telegram ранее запустил платную подписку Premium, которая даёт пользователям доступ к дополнительным функциям. Теперь пользователям будет доступна загрузка файлов до 4 Гб вместо 2 Гб. Также речь идёт об увеличении скорости загрузки данных, текстовой расшифровке голосовых сообщений, отключении встроенной рекламы, дополнительных реакциях и премиальных стикерах.