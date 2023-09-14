Дерипаска заявил о возвращении активов «деловых русичей» с Запада

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Деньги «русичей» на Западе различными путями возвращаются в Россию и являются неплохим подспорьем для восстановления экономики, заявил в своем Telegram-канале бизнесмен Олег Дерипаска, комментируя статью The Wall Street Journal о сотрудниках из отдела Минюста США, специализирующихся на ликвидации сети посредников, на которых российские «олигархи полагаются для перемещения денег». По его словам, охота американских олигархов из deep state за деньгами российских бизнесменов не прекращается и приводит к двум результатам.

Первый: от 500 000 000 000 до 1 000 000 000 000 долларов или евро, инвестированных русичами на Западе в активах, акциях, недвижимости, банковских счетах, средств медленно, но верно различными путями <...> возвращаются в Россию и являются неплохим подспорьем для восстановления экономики и инвестиционной активности, — подчеркнул предприниматель.

WSJ в своей статье писал, что после конфискации имущества спецгруппа Минюста США KleptoCapture стала чаще обращать внимание на «поставщиков профессиональных услуг, которые поддерживают российских олигархов». В качестве примера газета приводит обвинения прокуратуры в отношении адвоката, который «способствовал выплатам Вексельбергу и гражданину Великобритании, который, предположительно, работал управляющим имуществом Дерипаски».

Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил, что правительство и Банк России подготовили проект указа о разблокировке части иностранных активов для обмена на российские. На первом этапе планируется разблокировать счета примерно на 100 млрд рублей. По данным Минфина, общий объем замороженных активов, которыми владеют около 3,5 млн россиян, составляет примерно 1,5 трлн рублей.