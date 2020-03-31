https://static.news.ru/photo/6bc29034-7394-11ea-8a52-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cheng Tingting/Xinhua

Сеть отелей Marriott International объявила об утечке данных 5,2 млн посетителей в результате незаконного доступа к базам данных.

В сообщении компании уточняется, что доступ мог быть осуществлён через учётные записи двух сотрудников объекта, работающего по франшизе. Неизвестные, помимо ФИО и контактных данных гостей, получили данные об их предпочтениях и счетах по программам лояльности, передаёт РИА Новости.

По предварительным данным, манипуляции с аккаунтами, через которые произошла утечка, начались в январе 2020 года. На данный момент они заблокированы.

Компания на этот момент не считает, что общие издержки, связанные с этим инцидентом, будут значительными, — подчеркнули в Marriott International.

Как писал NEWS.ru ранее, специалисты сообщили о том, что случаи утечек личных данных пользователей возросли на фоне перехода на дистанционный режим пользователей.