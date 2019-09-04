Отсутствие единой маркетинговой политики и закоренелые стереотипы о России мешают развиваться въездному туристическому бизнесу. Об этом в эксклюзивном комментарии News.ru на полях Восточного экономического форума во Владивостоке рассказала руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова.

— Зарина Валерьевна расскажите, как препятствия существуют для въездного туристического бизнеса?

— Во-первых, у нас сейчас нет единой большой и действительно сформулированной на государственном уровне маркетинговой политики. Поэтому если мы говорим о продвижении, то на данный момент в туризме мы себя довольно слабо продвигаем. Нам эта работа только предстоит. Поэтому оценивать то, как её воспринимают, нам пока рано. Это первый момент. Второй момент, безусловно, про нашу страну существует огромное количество стереотипов по всему миру. И ровно для того, чтобы людям рассказывать про то, какая Россия открытая радушная страна, нам нужна маркетинговая стратегия, направленная на продвижение туристического потенциала нашей страны.

Третий момент. Если мы будем развивать инфраструктуру, продвигать страну, заниматься маркетингом, повышать качество предоставляемых услуг, повышать транспортную доступность, то к нам, собственно, уверено поедут туристы и то огромное количество стереотипов, которое сейчас существуют о стране, развеется сами собой. Собственно, Чемпионат мира по футболу-2018 стал тому подтверждением.

И последнее — самое важное, что я хотела бы подчеркнуть, — мы смотрим на туризм как на отрасль экономики, которая помимо такого чисто экономического эффекта готова давать эффект гуманитарный. Можно сказать, такая мягкая сила. Туризм должен и может объединять людей самых разных национальностей и культур. И я уверена, что всё то огромное количество туристов, которые приехали в Россию на Чемпионат мира по футболу, уехали обратно полные самых позитивных впечатлений. Это имело достаточно мультипликативный эффект — туристы на родине советовали друзьям, знакомым, родственникам (ехать в Россию).

Болельщики во время чемпионата мира по футболу в Санкт-Петербурге Сергей Булкин/News.ru

Очень много действительно говорили в мире про Россию после мундиаля. Поэтому мы будем без оглядки на какие-то там санкционные истории, на то, что кто-то любит Россию или не любит, налаживать контакты и связи с туристическими властями всех стран абсолютно без исключения, потому что туризм объединяет людей.

— Чем интересна Россия туристам сейчас?

— Мне, как руководителю Федерального агентства по туризму, хотелось бы, чтоб как можно больше людей ездили в нашу страну, видели, как она прекрасна. И мы всё будем для этого делать.

Нам, безусловно, нужно продвигать Россию в том числе через новые смыслы, через новые модные пространства. Если мы говорим о Москве, то это не только известные во всем мире достопримечательности, но и новые широкие улицы, парк «Зарядье», новые пространства, модные бары, кафе, рестораны — всё то, что способно привлечь огромное количество молодых людей из Европы, других городов. Поэтому Россия должна предстать перед миром с новым лицом, как открытая, модная, современная, безопасная страна.