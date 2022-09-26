ЧП на «Северном потоке — 2» произошло в водах Дании РИА Новости: ЧП на «СП—2» произошло юго-восточнее датского острова Борнхольм

Фото: Uwe Koch/ Eibner-Pressefoto via/Global Look Press

Чрезвычайное происшествие (ЧП) на «Северном потоке — 2» произошло в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сообщил РИА Новости оператор газопровода - компания Nord Stream 2 AG. Отмечается, что после ЧП была установлена охранная зона радиусом пять морских миль.

Во взаимодействии с береговыми службами установлено, что ЧП произошло в датской ИЭЗ юго-восточнее Борнхольма. Береговыми службами в качестве меры безопасности установлена охранная зона радиусом пять морских миль, — говорится в сообщении.

На одной из ниток «Северного потока — 2» в ночь с 25 на 26 сентября внезапно упало давление. О случившемся уведомили береговые службы ФРГ, Дании, Швеции, Финляндии и России.

Ранее в немецкой общине Лубмин ФРГ прошла акция в поддержку запуска газопровода «Северный поток — 2», в которой приняли участие около 3500 человек, сообщает радиостанция NDR. Отмечается, что протестующие также требовали отменить антироссийские санкции. Демонстрация проходила под лозунгом: «Чтобы у нашей Родины было будущее — откройте, наконец, «Северный поток — 2».

До этого президент России Владимир Путин призвал страны Европы снять санкции с трубопровода «Северный поток — 2» в случае, если они нуждаются в российском газе. По его словам, европейские лидеры сами ввели разного рода ограничения на поставки газа, а потом обвинили в этом Россию. Он призвал представителей Европы самим думать, кто в чем виноват, и не сваливать свои ошибки на Россию, которая всегда выполняла и будет выполнять свои обязательства.