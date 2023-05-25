Челябинский тракторный завод побил рекорд производительности времен СССР

Фото: Ахметов Вадим

URA.RU/TASS

Челябинский тракторный завод увеличил выпуск дизельных двигателей по итогам первого квартала текущего года на 12% в сравнении с показателями СССР периода холодной войны, сообщается на сайте Ростеха. Такой уровень был достигнут впервые за новейшую историю предприятия.

По итогам работы первого квартала текущего года объем ежемесячно выпускаемых модернизированных дизельных двигателей превысил на 12% показатели СССР периода холодной войны, — говорится в сообщении.

Директор по особым поручениям АО «Концерн «Уралвагонзавод» Игорь Мешков уточнил, что на ЧТЗ ведется модернизация производства и техническое обновление. По его словам, за последний год коллектив предприятия увеличился на 30%. Отмечается, что основной продукцией предприятия являются дизельные двигатели мощностью до 1500 л.с.

Ранее в Ростехе заявили о намерении доработать штурмовик Су-25 под новые средства поражения, учитывая опыт применения самолета в специальной военной операции на Украине. Заместитель гендиректора корпорации Владимир Артяков заявил, что штурмовик уже может применять высокоточное оружие.