https://static.news.ru/photo/17a2619c-d3d9-11e9-8cbf-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Ананьев Фото: council.gov.ru

Следствие вменяет экс-владельцам «Промсвязьбанка» Алексею и Дмитрию Ананьевым растрату в размере 66 млрд руб. и $575 млн. Обоих обвиняют по ч.4 статьи 160 УК («Растрата»). Об этом сообщает РИА Новости.

Сейчас в Басманном суде рассматривается ходатайство следователей об их заочном аресте, они объявлены в международный розыск.

«Промсвязьбанк» ранее пытался взыскать с братьев Ананьевых возмещение ущерба, понесенное банком из-за подписания экс-владельцами убыточных сделок. Кроме Ананьевых в иске фигурируют ещё десять физлиц, а также компания Дмитрия Ананьева Promsvyazcapital B.V. 30 мая 2019 года судом наложен арест на имущество братьев Ананьевых и бывших топ-менеджеров «Промсвязьбанка» на сумму 282 млрд рублей.

Ранее News.ru писал о том, что следствие просит суд заочно арестовать экс-совладельцев «Промсвязьбанка».