https://static.news.ru/photo/a925bd76-d3c0-11e9-97c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Следственный комитет попросил суд о заочном аресте бывших совладельцев Промсвязьбанка братьев Ананьевых. Им грозит до десяти лет колонии.

Поступили ходатайства следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Ананьева Алексея Николаевича и Ананьева Дмитрия Николаевича, обвиняемых по части 4 статьи 160 УК РФ, — сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

Следователями установлено, что топ-менеджеры банка подписали от имени кредитной организации убыточные сделки. Своими неосмотрительными действиями они причинили организации ущерб в размере более 282 млрд рублей. Эту сумму через суд потребовали возместить новые владельцы Промсвязьбанка.

Ранее Арбитражный суд Москвы принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб, писал News.ru.