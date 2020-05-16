Более 1 млн предприятий могут закрыться до конца лета 2020 года

https://static.news.ru/photo/30fb2b44-9722-11ea-942c-fa163e074e61_660.jpg Фото: LANTYUKHOV SERGEY/NEWS.ru

Эксперты сообщили, что более миллиона предприятий малого и среднего бизнеса могут закрыться до конца лета 2020 года.

Глава «Опоры России» Александр Калинин сообщил, что до августа 2020 года будут закрыты около миллиона небольших предприятий.

Сегодня действительно есть основания полагать, что численность малых и средних предприятий за время эпидемии серьёзно уменьшится. Оценка («Опоры России») близка к тому, что говорят и большинство экспертов Торгово-промышленной палаты (ТТП), — процитировали главу ТТП Сергея Катырина «Известия».

Он отметил, что количество предприятий сократиться более, чем на миллион, и в основном это будет малый бизнес. Однако всё будет зависеть от мер поддержки, которые примет правительство.

Ранее NEWS.ru писал, что Федеральная налоговая служба РФ запустила сервис для предпринимателей. С его помощью бизнесмены смогут узнать, на какую государственную поддержку они могут рассчитывать, а также вычислить вероятность получения субсидий и отсрочек по налогам и взносам.