Бизнесу предрекли проблемы из-за решения засекретить данные о компаниях Адвокат Геворкян: решение засекретить данные о компаниях создаст бизнесу ряд проблем

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Решение Минфина РФ засекретить данные о компаниях, которые уже под санкциями или могут под них попасть, создаст бизнесу ряд проблем, предупредил управляющий партнёр адвокатского бюро «Геворкян и партнёры» Мушех Геворкян. К примеру, это помешает проверять контрагентов, а также навредит правам акционеров, сообщил он изданию «Компания».

Внутри России добросовестные субъекты предпринимательских правоотношений не смогут исполнять свои обязанности, проверять контрагентов и принимать вытекающие из этих проверок решения. Кроме того, это навредит правам акционеров и участников компаний, потому что получать сведения нужно будет по запросу, и выдадут ли их — это вопрос, — сказал Геворкян.

Он добавил, что преимущества закрытого списка неочевидны, а минусы понятны: сокрытие публичной информации ведёт к риску появления коррупционных схем.

Кроме того, бизнес может столкнуться с мошенническими сделками от имени реальной компании или с теми фирмами, которые уже в предбанкротном состоянии. Также с компаниями из закрытого перечня могут отказаться работать, а закрытые списки, вероятно, начнут продавать, сообщил партнёр юридической компании «Легато» Андрей Жильцов.

В свою очередь специализирующий на экономической аналитике публицист Павел Пряников предположил, что предложение Минфина — это попытка уйти «от ответственности для руководителей компаний». Запад же при необходимости наложит санкции и без публичной отчётности компаний.